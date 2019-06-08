الاعرجي:ظروف العراق الحالية شبيهة بما كانت عليه قبل دخول داعش لاربع محافظات قبيل 2014

2019/06/08 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، السبت، من ظهور تنظيم داعش الارهابي مجدداً، بسبب الخلافات الشخصية والحزبية.

وقال الأعرجي في بيان تلقت وكالة[ اين ] نسخة منه، ان "الأحداث والظروف التي كانت سائدة قبل دخول تنظيم داعش الإرهابيّ في عام ٢٠١٤ وإسقاطه أربع محافظات عراقية، هي ذاتها التي تتصدر المشهد العراقيّ في الوقت الحاضر".وأضاف ان "على جميع القوى السياسيّة الإعتبار مما حصل لتجنّب ما قد يحصل وذلك من خلال تناسي الخلافات الشخصيّة والحزبيّة وإطلاق يد رئيس الوزراء باختيار الوزراء الأمنيين، وكذلك العمل على تقديم الخدمات للعراقيين، وفوق كلّ ذلك النأي بالنفس لكي لا يكون العراق جزءاً من الأزمة الأمريكية الإيرانية".واشار الى انه "على الجميع أن يعلم أن لدى جميع المنظمات الإرهابيّة ومنها داعش، خيوط دولية تعمل على توجيهها وفقاً لمصالحها".

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