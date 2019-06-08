روسيا والصين تلتفان على حروب ترامب التجارية

2019/06/08 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت النداءات لخفض هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي بانضمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تلك النداءات بعد أسبوع على دعوة مماثلة

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