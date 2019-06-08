"الصدر" يوجه رسالة "حادة" لــ الشعوب العربية والاسلامية ..

2019/06/08 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

تساءل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى متى تبقى الحكومات غافلة والشعوب تحت الظلم المزعج لترامب وصديقه الظالم نتنياهو.

وصف الصدر الشعب الإيراني بالشعب الأبي الذي أراد الكمال، وهو يعاني ويلات الحصار الظالم من قبل الثالوث المشؤوم .

وذكر الصدر في تغريدة على حسابه الشخصي على (تويتر...

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