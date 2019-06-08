الفتح: عبد المهدي سينفذ تهديده بتقديم المرشحين للوزارات الشاغرة دون الرجوع للكتل

2019/06/08 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، السبت، أن الكتل السياسية لم تتوصل لأي اتفاق بشأن إكمال الكابينة الوزارية أو تقديم المرشحين لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما بين أن عبد المهدي سينفذ تهديده بتقديم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة لرئاسة مجلس النواب دون الاتفاق مع الكتل السياسية.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن […]

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