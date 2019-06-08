الرئيس صالح يستقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له

2019/06/08 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وألمانيا، واستثمار الفرص المتاحة لتوطيد التعاون الثنائي تحقيقاً للمصالح المشتركة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والصناعية.وشدد برهم صالح خلال لقائه وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، والوفد المرافق له، على رغبة العراق الجادة بضرورة تنسيق المواقف مع الدول الأوروبية بشأن العديد من القضايا المهمة والتطورات على …

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