وزير النفط الإيراني: إيران لا تعتزم الانسحاب من أوبك

2019/06/08 | 15:48

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية يوم السبت إن إيران لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال زنغنه ”لا تعتزم إيران الانسحاب من أوبك...



وتأسف لأن بعض أعضاء أوبك حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا“.

وأضاف ”وهناك بلدان في المنطقة يبديان عداء نحونا في هذه المنظمة.



نحن لسنا عدوا لهما لكنهما يبديان عداء لنا...



و(يستخدمان) النفط كسلاح ضدنا في السوق العالمية والعالم“.

ولم يذكر زنغنه اسم البلدين.

وتصاعدت التوترات بين إيران من جهة والسعودية والإمارات من جهة في العام الحالي بعدما قال البلدان إنهما سيزيدان إنتاج النفط لتعويض غياب الخام الإيراني عن السوق بفعل العقوبات الأمريكية.

وأدرجت الإدارة الأمريكية أكبر شركة قابضة إيرانية للبتروكيماويات على قائمة العقوبات الخاصة بها حيث اتهمتها بدعم الحرس الثوري على نحو غير مباشر.



وقالت واشنطن إن تلك الخطوة تهدف لتجفيف إيرادات الحرس الثوري لكن محللين وصفوا القرار بأنه رمزي إلى حد كبير.

وتسعى إدارة ترامب لتكثيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي وكذلك دعمها لجماعات تحارب بالوكالة في سوريا والعراق ولبنان واليمن.

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