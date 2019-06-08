التجارة تشتري 2.5 مليون طن من القمح محليا حتى الآن

2019/06/08 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال وزير التجارة، محمد هاشم العاني يوم السبت إن الحكومة اشترت حتى الآن نحو 2.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين خلال موسم الحصاد للعام الحالي.

وأضاف الوزير في بيان أن الوزارة اشترت 2459201 طن من القمح من المزارعين في تسع محافظات في الفترة بين 15 نيسان و7 حزيران.

وأشار إلى أن المزارعين حصلوا على 3359115 دينارا عراقيا (2.7 مليون دولار) حتى الآن.

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