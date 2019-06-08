2019/06/08 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان تراجيديا الشعب السودانى طلعت رضوان كلــّـما تأمّـلتَ نضال الشعب السودانى- منذ مطالبته بسقوط البشير..واستيلاء العسكرعلى الحكم..وتظاهرهم يتأييد مطالب الجماهير..والمشهد الذى خلع فيه العسكرأقنعة الخداع..وذلك بضرب الجماهيربأدوات الموت، فمات أكثرمن مائة مواطن بخلاف مئات الجرحى..ووسط هذه الأحداث المأساوية، انتشرالكلام فى الميديا العالمية..وبعض الميديا العر......

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