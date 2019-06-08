2019/06/08 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فريد_العليبي مثلما كان متوقعا انفجرت تناقضات الجبهة الشعبية، وأضحت صراعاتها المخفية معلنة وانبرى أصحابها قبل أعدائها يتحدثون عن أزمتها.
وبينما ينهمك بعضهم لحلها في اطلاق المواعظ الأخلاقية والدعوة الى سبيل الحكمة و الرصانة ، متذمرين من الشتائم وكيل التهم في رد فعل على تناحر بلغ الدرك الأسفل بوصف الاخوة الأعداء بعضهم البعض بالرعونة والطفولية والعمالة والعشائرية والجهوية وخيانة الأمانة ، فالأزمة برأيهم أخ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - مأزق الجبهة الشعبية وآفاق اليسار .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبينما ينهمك بعضهم لحلها في اطلاق المواعظ الأخلاقية والدعوة الى سبيل الحكمة و الرصانة ، متذمرين من الشتائم وكيل التهم في رد فعل على تناحر بلغ الدرك الأسفل بوصف الاخوة الأعداء بعضهم البعض بالرعونة والطفولية والعمالة والعشائرية والجهوية وخيانة الأمانة ، فالأزمة برأيهم أخ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - مأزق الجبهة الشعبية وآفاق اليسار .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فريد العليبي - مأزق الجبهة الشعبية وآفاق اليسار .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).