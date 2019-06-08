فريد العليبي - مأزق الجبهة الشعبية وآفاق اليسار .

2019/06/08 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي مثلما كان متوقعا انفجرت تناقضات الجبهة الشعبية، وأضحت صراعاتها المخفية معلنة وانبرى أصحابها قبل أعدائها يتحدثون عن أزمتها.وبينما ينهمك بعضهم لحلها في اطلاق المواعظ الأخلاقية والدعوة الى سبيل الحكمة و الرصانة ، متذمرين من الشتائم وكيل التهم في رد فعل على تناحر بلغ الدرك الأسفل بوصف الاخوة الأعداء بعضهم البعض بالرعونة والطفولية والعمالة والعشائرية والجهوية وخيانة الأمانة ، فالأزمة برأيهم أخ......

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