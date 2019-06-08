2019/06/08 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي الفصل الاول : مفهوم المجتمع المدنيالحذرالمعرفي يقتضي إعتبار أن اي مفهوم لا يمكن ان يكون مفهوما محايدا ،إنما هو تصور خاص يعكس وجهة نظر معينة ومن زاوية معينة ، لأن المفاهيم تتعدد و تختلف بإختلاف المقاربات النظرية .هناك إقرار أن المجتمع المدني أصبح فاعلا جديدا في ميدان السياسات العمومية ، لاسيما مع الموجة الثالثة للديمقراطية في حقبة التسعينات، وقد إزداد الإهتمام بمفهوم المجتمع المدني......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفرفار العياشي - مفهوم المجتمع المدني : بين هيجل وماركس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الفرفار العياشي - مفهوم المجتمع المدني : بين هيجل وماركس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).