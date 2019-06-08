العيداني يمهل مدير صحة البصرة 4 أيام لإكمال إجراءات تحويل الإجراء اليوميين إلى عقود

2019/06/08 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهل محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني مدير دائرة صحة البصرة مدة أربعة أيام لإكمال كافة الاجراءات الإدارية المتعلقة بتحويل كافة الاجراء اليوميين الى عقود .وقال محافظ البصرة في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص , إنه وجه مدير المكتب عماد العيداني بمتابعة إكمال كافة الإجراءات الخاصة بتحويل الإجراء اليوميين العاملين في كافة المؤسسات …

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