2019/06/08 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار الدولية

السبت 8 يونيو 2019 | 03:47 مساءً | عدد القراءات : 19

في تغريدة أثارت ردودًا ساخرة..



ترامب: القمر جزء من المريخ!

متابعة/..



اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ”القمر جزء من المريخ“، في تعليق لقي ردودًا إعلامية ساخرة.

وقال ترامب في تغريدة على ”تويتر“:“نظرًا لكل الأموال التي ننفقها، ينبغي لـ“ناسا“ ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فقد فعلنا ذلك قبل 50 عامًا“.

وأضاف: “ينبغي لها التركيز على الأمور الأكبر التي نفعلها، بما في ذلك المريخ، الذي يشكل القمر جزءًا منه، إلى جانب الدفاع والعلوم“.

ولم يكشف ترامب عما يقصده بذلك، إلا أن هذه التغريدة أثارت ردودًا إعلامية ساخرة.

وقالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية، إنها لم تتلقَ ردًا من ”ناسا“ حول ما إذا كان القمر جزءًا من المريخ بالفعل.

وكانت ”ناسا“ قد أعلنت في آذار/ مارس الماضي، أنها تعتزم إرسال رواد فضاء أمريكيين مجددًا إلى القمر بحلول عام 2024.انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في تغريدة أثارت ردودًا ساخرة.. ترامب: القمر جزء من المريخ!) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في تغريدة أثارت ردودًا ساخرة.. ترامب: القمر جزء من المريخ!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).