2019/06/08 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pULXgwVGPSA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبادرة ايجابية : دائرة الاثار تتفتح ابواب متحف الناصرية الاثري مدينة اور الاثرية ايام العيد) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مبادرة ايجابية : دائرة الاثار تتفتح ابواب متحف الناصرية الاثري مدينة اور الاثرية ايام العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).