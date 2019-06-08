الأعرجي يحذر من عودة “داعش” مجدداً والسبب؟

2019/06/08 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..حذر نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، السبت، من ظهور داعش الإرهابي مجدداً، بسبب الخلافات الشخصيّة والحزبيّة، داعيا عبد المهدي الى اختيار الوزراء الأمنيين بنفسه.وقال الأعرجي، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه،إن “الأحداث والظروف التي كانت سائدة قبل دخول داعش الإرهابيّ في عام ٢٠١٤ وإسقاطه أربع محافظات عراقية، هي ذاتها التي تتصدر […]

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