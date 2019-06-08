احتفال اللاعب بسام الراوي بهدفه ضد العراق يعود الى الواجهة

2019/06/08 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه الصحفي والناشط منتظر ناصر، انتقاداً للاعب القطري ذو الاصول العراقية بسام الراوي، بسبب الاحتفال بهدفه على العراق في نهائيات امم اسيا السابقة.وقال ناصر في تغريدة على “تويتر” في اشارة الى اللاعب التركي الاصل مسعود اوزيل، إن “المانيا منحته مسقط الرأس والجنسية وفنون الساحرة المستديرة الا ان نجمها مسعود اوزيل لم […]

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