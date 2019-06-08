2019/06/08 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ خاص

أكد النائب عن محافظة نينوى، حنين القدو، السبت 8 حزيران 2019، وجود رفض شديد لإعادة اللواء نجم الجبور...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن الفتح: نجم الجبوري هاجم الحشد ويحمل الجنسية الاميركية ولن نقبل بأية ضغوط تعيده لمنصبه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن الفتح: نجم الجبوري هاجم الحشد ويحمل الجنسية الاميركية ولن نقبل بأية ضغوط تعيده لمنصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).