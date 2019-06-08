الخارجية الإيرانية: العقوبات الجديدة على مجموعة للبتروكيماويات تثبت زيف موقف الولايات المتحدة

2019/06/08 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن العقوبات الأميركية الجديدة على مجموعة كبرى للبتروكيماويات تثبت زيف موقف الولايات المتحدة التي أبدت استعداداً للتفاوض مع طهران.

وقال عباس موسوي في بيان صدر غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على شركة الخليج الفارسي للبتروكيماويات، قال إن أسبوعاً واحداً فقط كان كافياً لإثبات زيف مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتفاوض مع إيران.

واعتبر موسوي العقوبات الجديدة إرهابا اقتصاديا، واستمراراً للأعمال العدائية المستمرة للبيت الأبيض ضد الشعب الإيراني..



مبينا ان سياسة الضغوط القصوى الأميركية هي سياسة فاشلة جربها مرارا رؤساؤها السابقون.

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