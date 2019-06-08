مقتل 15 مسلحا موالين لكابل غربي أفغانستان

2019/06/08 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن عضو مجلس مقاطعة غور حميد الله مجتهد، السبت، مقتل 15 مسلحا موالين للحكومة بهجوم شنه مقاتلو حركة "طالبان" في منطقة دولت ديار.

وقال مجتهد إن مجموعة من مقاتلي "طالبان" شنت هجوما واسعا على دولت ديار في الساعات الأولى من هذا اليوم، مما أسفر عن مقتل 15 مسلحا ينتمون لتنظيم "قوة انتفاضة الشعب" المناصر لكابل، وأن الهجوم خلف إصابة ثلاثة مسلحين آخرين.من جهتها، أكدت الحكومة على لسان الناطق باسمها عبد الحي خطيبي وقوع الهجوم، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.انتهى

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