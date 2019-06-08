2019/06/08 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مدرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، اعتقال متهم بقضايا الابتزاز الالكتروني في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية تمكنت، اليوم، من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة جهاز موبايل من فتاة في منطقة الحرية وابتزازها الكترونيا من خلال تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم تدفع له مبالغ مالية”.

وأوضح البيان، ان “الاوراق التحقيقية للمتهم عرضت على القاضي المختص وتم ايقافه وفق احكام المادة (٤٣٠ ق.ع) واتخذت الاجراءات القانونية بحقه”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم بالابتزاز الالكتروني في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم بالابتزاز الالكتروني في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).