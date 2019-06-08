الاستخبارات العسكرية تعتقل إرهابي يجمع الاتاوات من الفلاحين

2019/06/08 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اعتقال إرهابي يجمع الاتاوات من الفلاحين في جزيرة الكرمة بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ بالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ واثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة بني زيد جزيرة الكرمة بالانبار”.

وأوضحت، ان “الارهابي يقوم بجمع الاتاوات من الفلاحين لتمويل عصابات داعش الإرهابية وعوائلهم”، لافتة الى “احالته للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب”.

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