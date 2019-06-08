الصين تطلق حملة ضد وسائل إعلام أمريكية وبريطانية

2019/06/08 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أطلقت الصين حملة ضد بعض وسائل الإعلام الغربية على خلفية تغطيتها الذكرى الثلاثين لقمع السلطات الصينية المحتجين في ميدان تيانانمين بالعاصمة بكين.وأفادت صحيفة “غارديان” البريطانية بأن بكين أغلقت موقعها في الصين، في أعقاب اتخاذ إجراءات مماثلة بحق بعض وسائل الإعلام الأمريكية، وهي صحيفة “واشنطن بوست” وقناة NBC وموقع “هافينغتون بوست”، كما فرضت […]

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