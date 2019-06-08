العراق سيضغط على واشنطن بشأن إستثناء استيراد الغاز الايراني

2019/06/08 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة في البرلمان العراقي عن تحالف البناء ميثاق الحامدي اليوم السبت، امتلاك العراق القدرة للضغط على الولايات المتحدة للحصول على تمديد لاستثنائ...

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