اقتصاديات الذهب .. تجارة الحرب والسلام

2019/06/08 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل تعود المستثمرون خلال التوترات والأزمات أن تنعكس وبشكل مباشر وسريع على النفط والذهب المحركان الاساسيان لاقتصاديات دول العالم ،

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