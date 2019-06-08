المعركة على ثروة ليبيا النفطية قد تصبح أكثر ضراوة، كيف ذلك؟

2019/06/08 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليست هناك أي بوادر على انتهاء الصراع الذي يدور بين الجماعات المتنافسة في ليبيا قريبا، والتي ما فتئت تعصف بالبلاد منذ سقوط

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