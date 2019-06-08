توضيح لزيارة وزير الخارجية الألماني الى بغداد

2019/06/08 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وصل وزير الخارجيَّة الألماني هايكو ماس، بغداد، السبت، في زيارة رسمية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص “حلحلة الوضع” في المنطقة، ودعم العراق في مواجهة الارهاب.وعدد المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، ضمن أهداف الزيارة “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص المتاحة لحلحلة الوضع في المنطقة”.وأضاف، بإن الزيارة تأتي كذلك لـ “دعم وتعزيز دور العراق على الصُعد كافة ومنها مواجهة الإرهاب” .وحسب الصحاف، ليس معلوما موعد انتهاء الزيارة كون جدولها متغير.ومن المُقرر أن يلتقي “ماس” كلا من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد ان التقى رئيس الجمهوريَّة برهم صالح .وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أدبار، أعلنت الخميس، أن ماس سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف طهران، الاثنين القادم، في إطار زيارة للمنطقة، تشمل الإمارات والأردن‎.

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