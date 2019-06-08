التجارة: شراء نحو 2.5 مليون طن من القمح من المزارعين

2019/06/08 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال وزير التجارة محمد هاشم العاني ،اليوم السبت ،إنه " تم شراء نحو 2.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين خلال موسم

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