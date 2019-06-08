الكيان الصهيوني والإمارات.. علاقات سرية واسعة واستثمارات أمنية وعسكرية

2019/06/08 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تقيم الإمارات ودولة الكيان الصهيوني علاقات سرية، يجري الكشف عن بعض تفاصيلها بين الحين والآخر.





ويتضح أن العلاقة التي يديرها الكيان الصهيوني مع

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