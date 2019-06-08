كبرياء البرتغال يصطدم بطموح هولندا في نهائي دوري الامم الاوروبية

2019/06/08 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بـداد..تعوّل البرتغال على نجمها الخارق كريستيانو رونالدو لمواجهة منتخب هولندي بدأ يذكر بمستوياته الجميلة السابقة، غداً الأحد في بورتو، ضمن نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.وغاب رونالدو (34 عاماً) عن الأدوار الأولى من المسابقة الوليدة للتركيز على موسمه الأول مع يوفنتوس الإيطالي، لكن نجم ريال مدريد الإسباني السابق […]

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