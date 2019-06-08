خاص | وزير الخارجية الالماني يقدم عرضا لايران

2019/06/08 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

كشف مسؤول رفيع المستوى، اليوم السبت، عن سبب زيارة وزير الخارجية الالماني هايكو ماس الى العراق، فيما اشار الى ان زيارته اقليمية لثلاث دول بينها العراق.

وقال المسؤول لـ “الاتجاه برس”، إن “الوزير الالماني وصل بغداد بطائرة عسكرية قادماً من عمان، وسيجري جولة اقليمية لتهدأة التوتر بين اميركا وايران، فضلا عن محاولة إحياء الإتفاق النووي”.

ورجح المصدر ان “يقدم ماس عرضا الى ايران عن طريق العراق، وما هو دور المسؤولين العراقيين في ذلك العرض”.

وأضاف إن “الزيارة تتضمن العراق والأمارات وسيتوجه يوم الأثنين المقبل الى ايران”.

ووصل وزير الخارجية الالماني هايكو ماس الى بغداد في وقت سابق من اليوم السبت، ومن المُقرر ان يلتقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهوريَّة برهم صالح.

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