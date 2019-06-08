خاص | نائب: لم يتم تأجيل مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية وسنصر عليه

2019/06/08 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، اليوم السبت، بأن مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق لم يتم تأجيله، فيما أكد أن الكتل السياسية المتبنية له ستصر على مناقشته داخل قبة البرلمان.

وقال الكناني في حديث لـ”الاتجاه برس” إن “مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية لم يتم تأجيل طرحه”، لافتا الى أن “هناك قوى سياسية في البرلمان غير راغبة فيه، لكننا عازمون على مناقشته”.

وأضاف الكناني “لا يمكن إخفاء أن الجانب الأمريكي يضغط على رئاسة البرلمان من أجل عدم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسات، ولكن أعتقد أن إصرار الكتل السياسية المتبنية له على إدراجه سيحقق هذه الخطوة”.

يذكر أن بعض التقارير الصحافية تحدثت مؤخرا عن “تأجيل ملف” إخراج القوات الأجنبية من العراق إلى إشعار آخر لأسباب عدة، على أن تتم إعادة تفعيله في وقت لاحق.

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