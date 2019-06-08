للبطيخ 10 فوائد رائعة وخطر وحيد ماهو؟

2019/06/08 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/متابعة..رغم أن البطيخ يحتوي على ما نسبته 92 في المئة من الماء، فإن له فوائد صحية عديدة، وكل قضمة منه تحتوي على فيتامين “إيه” “وسي” ومضادات للأكسدة وأحماض أمينية، ويقال إنه كلما كان البطيخ أكثر نضجا، ازداد مستوى الليكوبين والبيتا كاروتين فيه.ووفقا لدراسة نشرت في دورية “كروماتوغرافي”، فإن الجزء الأبيض من قشرة البطيخ […]

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