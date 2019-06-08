للتخلي عن صفقة الصواريخ الروسية.. واشنطن تمهل تركيا حتى أواخر الشهر المقبل

2019/06/08 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصاعدت حدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة بعد تزايد ضغط واشنطن على أنقرة بسبب شرائها منظومة دفاع صاروخي روسية.

وشدد باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع

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