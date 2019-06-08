وزير التجارة: كميات الحنطة المسوقة وصلت الى 2.5 مليون طن

2019/06/08 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، السبت، عن تسويق 2459200،892 طنا من محصول الحنطة في تسع محافظات لغاية يوم 7 حزيران الحالي، مؤكدا تصاعد وتيرة التسويق بعدد من المحافظات.

وقال العاني، في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية[اين] نسخة منه، إن "حصيلة تسويق محصول الحنطة للفترة من 15 نيسان 2019، لغاية 7 حزيران 2019، بلغت 2459200،892 طنا".وأضاف الوزير العاني، أن "تلك الحصيلة كانت بواقع 2229499،342 طنا من الحنطة الناعمة الدرجة الاولى"، مبينا أن "مجموع تسويق الحنطة الدرجة الثانية بلغ 220778،629 طنا من الحنطة الناعمة الدرجة الثانية، اما الدرجة الثالثة فقد بلغت الكميات المسوقة لهذا النوع 8922،921 طنا".وأشار وزير التجارة، إلى أن "محافظة واسط تصدرت المحافظات من حيث كميات الحنطة المسوقة".وبين، أن "المحافظات التي بدأت الحملة التسويقية هي بغداد/ الرصافة وذي قار والبصرة وميسان وواسط والسماوة والنجف والديوانية والحلة وكربلاء وبابل وديالى والانبار وصلاح الدين وكركوك .وكان وزير التجارة قد اعلن في منتصف نيسان الماضي بدء الموسم التسويقي في عدة محافظات عراقية موضحا بأن هذا الموسم سيكون الاكبر من حيث استلام الكميات المسوقة من الحبوب في ظل توقعات ومؤشرات زيادة مساحات الارض المزروعة وتوفر الاجواء المناسبة

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