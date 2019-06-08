10 فوائد للبطيخ .. وخطر صحي وحيد عند الإفراط بتناوله

2019/06/08 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]يحتوي البطيخ على ما نسبته 92 في المئة من الماء، وله فوائد صحية عديدة لاحتوائه على فيتامين "إيه" "وسي" ومضادات للأكسدة وأحماض أمينية.

وبحسب دراسة نشرت مؤخرا، فإن الجزء الأبيض من قشرة البطيخ يحتوي على المزيد من السيترولين والحمض الأميني، الذي يحسن الدورة الدموية في القلب،وفيما يلي الفوائد الصحية الكاملة للبطيخ:1- يمنع الإصابة بالسرطان، لاحتوائه على مادة الليكوبين التي ترتبط بالوقاية من أمراض السرطان في الجهاز الهضمي.2- تحسين صحة العيون، حيث يساعد الليكوبين على حماية العين من الالتهاب والأضرار المؤكسدة، ويعمل بوصفه مركبا مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، الأمر الذي قد يساعد في منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر.3- يعزز صحة القلب، ويعتقد أن المحتوى العالي من الليكوبين في البطيخ يقلل من خطر أمراض القلب فهو يقلل من الكوليسترول السيئ وضغط الدم.4- يقلل من آلام العضلات، بسبب ارتفاع محتوى السيترول، بالإضافة إلى ذلك، يقال إن تناول عصير البطيخ يحسن الدورة الدموية لدى الرياضيين.5- يمنع الربو، يعتبر البطيخ مصدرا ممتازا لفيتامين سي، مما يقلل من خطر الإصابة بالربو.6- يحسن الهضم، يحتوي البطيخ على كمية جيدة من الألياف، مما يعززالجهاز الهضمي الصحي والسليم ويحافظ على حركة الأمعاء منتظمة.7- يقلل الالتهاب، حيث يساعد محتوى الليكوبين العالي وفيتامين سي في البطيخ على تقليل الالتهاب والأضرار المؤكسدة.8- يرطب الجسم، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.9- يعزز صحة الجلد والشعر، لوجود فيتامين سي الضروري لصنع الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على نعومة البشرة وعلى قوة الشعر.10- يعالج ضعف الانتصاب، يعد البطيخ مصدرا جيدا للسيترولين، الذي يتم تحويله إلى حمض أميني آخر يسمى أرجينين، الذي يتحول بدوره إلى أكسيد النيتريك، وهو العنصر الذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم ويحسن الانتصاب عند الرجال.أما فيما يتعلق بالمخاطر الصحية المحتملة، يمكن أن يتسبب الاستهلاك المفرط للبطيخ بمشكلة واحدة تتعلق بالهضم ويؤدي للإصابة بالإسهال أو مشكلات أخرى في المعدة، كما أن استهلاك أكثر من 30 ملليغرام من الليكوبين يمكن أن يتسبب بعسر الهضم والانتفاخ والغثيان.

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