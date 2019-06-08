“بالفديو”.. رئيس اركان الجيش يوعز بتشكيل “مجلس تحقيقي”

2019/06/08 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اوعز رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، بتشكيل مجلس تحقيقي بشأن نقص الخدمات في احدى المواضع الدفاعية البتابعة للجيش.

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