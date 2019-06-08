الدفاع النيابية تعتزم استضافة القادة الأمنيين في البرلمان لمناقشة التواجد الأجنبي بالعراق

2019/06/08 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت ، عزمها استضافة القادة الآمنين من وزارتي الدفاع والداخلية خلال الجلسات المقبلة لمناقشة الأوضاع الأمنية والتواجد العسكري الأجنبي.وقال عضو اللجنة، بدر الزيادي لـ /المعلومة/ إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية عاكفة على دراسة وتقييم الأوضاع الأمنية والعمل على استضافة القادة الآمنين في مجلس النواب لرسم خطط جديدة […]

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