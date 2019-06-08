2019/06/08 | 16:57

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اليونيسيف تكشف رقما مهولاً لزواج الأطفال الذكور!

متابعة/.



كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن وجود 115 مليون فتى في جميع أنحاء العالم تزوجوا عندما كانوا أطفالاً، 23 مليوناً منهم قبل سن الـ15.

وأوضحت دراسة معمقة أجرتها المنظمة في 82 دولة، نشرت اليوم السبت، أن العدد الإجمالي المقدر لحالات زواج الأطفال يصل إلى 765 مليوناً، حيث ينتشر زواج الذكور من الأطفال في دول أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب وشرق آسيا والمحيط الهادئ.

وتظهر الدراسة أن 28% من الذكور في جمهورية أفريقيا الوسطى تزوجوا عندما كانوا أطفالاً، ليحتل هذا البلد المرتبة الأولى في زواج الأطفال الذكور، في حين احتلت نيكاراغوا المرتبة الثانية بنسبة 19%، ومدغشقر المرتبة الثالثة بنسبة 13%.

من جهتها قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف "هنريتا فور": إن "الزواج يسرق الطفولة، ويضطر العروسان الطفلان إلى تحمل مسؤوليات قد لا يكون الكبار مستعدين لها".

وحذرت "فور" من أن "الزواج المبكر يؤدي إلى الأبوة المبكرة، وتأتي معه ضغوط إضافية لتوفير احتياجات الأسرة، ممَّا يقلل فرص التعليم والعمل".

يشار إلى أنه لا يوجد سوى القليل من الأبحاث حول زواج الأطفال بين صفوف الفتيان، في حين تمت دراسة انتشار زواج الأطفال بين صفوف الفتيات وأسبابه وتأثيره على نطاق واسع.

واليونيسيف منظمة أممية، مقرها نيويورك تأسست عام 1946، تخصص جهودها بغرض رعاية ضحايا الحروب من الأطفال.انتهى3

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