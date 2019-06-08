نائب عن الفتح: المهلة التي أعطاها عبدالمهدي للكتل بشأن الكابينة انتهت

2019/06/08 | 17:00

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، أن الكتل السياسية لم تتوصل لأي اتفاق بشأن إكمال ا...

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