تركيا تهدف إلى رفع صادراتها من فطر الكمأ إلى 350 مليون دولار

2019/06/08 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

اكد وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكديميرلي، إن تركيا تهدف إلى الوصول بصادراتها من فطر الكمأ إلى...

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