العراق يطرح خارطة طريق جديدة بشأن اوضاع المنطقة

2019/06/08 | 17:00

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سومر نيوز: بغداد..



اكد رئيس الجمهورية برهم صالح السبت، ضرورة تنسيق المواقف مع الدول الأوروبية بشأن القضايا المهمة والتطو...

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