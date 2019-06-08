2019/06/08 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة النزاهـة النيابية ان مجلس النواب سيمضي وفق الاجراءات الدستوريـة والقانونية لمعالجة ملف عائدات الصادرات النفطية لاقليم كردستان ، بضمنها استجواب وزير المالية فؤاد حسين واقالته من منصبـه .وذكر عضو اللجنة يوسف الكلابي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” هناك اشكالية حقيقية بين الاقليم والمركز في عملية تمويل عقود النفط ودفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهـة النيابيـة : البرلمان سيتخذ الاجراءات القانونية لمعالجة ملف تصدير نفط كردستان ومنها استجواب وزير الماليـة واقالته) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهـة النيابيـة : البرلمان سيتخذ الاجراءات القانونية لمعالجة ملف تصدير نفط كردستان ومنها استجواب وزير الماليـة واقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).