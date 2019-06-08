مجموعة متوازنة للعراق في تصفيات آسيا لكرة السلة

2019/06/08 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..سُحبت، اليوم السبت، قرعة تصفيات بطولة امم اسيا لكرة السلة 2021، في مدينة بينغالور الهندية.وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة (D) الى جانب منتخبات البحرين والهند ولبنان.وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة من التصفيات مباشرةً إلى كأس آسيا ليكون مجموع المتأهلين 12 منتخباً، بينما ستلعب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في […]

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