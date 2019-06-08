الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية على البتروكيماويات منافية للقانون الدولي

2019/06/08 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضد مجموعة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية

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