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النجيفي يرد على مكتب المالكي: دمرتم العراق بسبب مشروع الثورة الإيرانية!


النجيفي يرد على مكتب المالكي: دمرتم العراق بسبب مشروع الثورة الإيرانية!
2019/06/08 | 17:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- خاص

رد محافظ نينوى السابق، القيادي في تحالف القرار أثيل النجيفي، اليوم السبت، على تصريحات مدير مكتب زعيم...

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