النجيفي يرد على مكتب المالكي: دمرتم العراق بسبب مشروع الثورة الإيرانية!

2019/06/08 | 17:03

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بغداد اليوم- خاص

رد محافظ نينوى السابق، القيادي في تحالف القرار أثيل النجيفي، اليوم السبت، على تصريحات مدير مكتب زعيم...





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