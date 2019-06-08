بالصور.. اندلاع حريق كبير في مخازن للمواد البلاستيكية وسط النجف

2019/06/08 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الاشرف:الفرات نيوز} اندلع حريق كبير في مخازن للمواد البلاستيكية بالنجف الاشرف.

وذكر مصدر امني لمراسل {الفرات نيوز} ان" فرق الاطفاء تبل جهوداً جبارة لاطفاء حريق نشب داخل 3 مخازن اهلية للمواد البلاستيكية في منطقة حي الحرفين الواقع في مركز المحافظة.وأضاف ان" مساحة المخازن الإجمالية تقدر بـ600 م والحادث تحت السيطرة"، مشيراً الى ان" عمليات المكافحة مازالت مستمرة لإخماد الحريق".انتهىبواسطة: حيدر حسن الاسدي

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