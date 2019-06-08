صحيفة: أمل ترامب خاب في حفتر

2019/06/08 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن مصادر في واشنطن وشمال إفريقيا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراجع موقفه من قائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر، بعد دعمه له قبل شهرين.وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ومستشاره لشؤون الأمن القومي جون بولتون رحبا في البداية بفكرة استيلاء قوات حفتر على العاصمة طرابلس، معقل حكومة

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