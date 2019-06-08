اعتقال متهمين بالمخدرات “بالجرم المشهود” في بغداد

2019/06/08 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على متهمين بحوزتهما مادة الكرستال المخدرة وجهاز تعاطي المخدرات جنوب بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، انه “تم إلقاء القبض على متهمين في منطقة الدورة ابو ادشير وبالجرم المشهود حيث تم ضبط المواد المخدرة مع المتهمين”، مبينة ان “عملية القبض تمت […]

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