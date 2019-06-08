الفتح تتهم وزير المالية بإثارة عودة البيشمركة لكركوك للضغط على بغداد

2019/06/08 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اتهم تحالف الفتح ، السبت، وزير المالية فؤاد حسين بالوقوف وراء إثارة عودة قوات البيشمركة لمحافظة كركوك وسحب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية من المحافظة للضغط على حكومة بغداد بالتنازل عن أموال النفط.وقال عضو التحالف حسين الياسري في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “حكومة الإقليم تحاول الضغط على الحكومة الاتحادية بالتنازل عن اموال […]

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