ما علاقة ارتداء نفس الملابس يومياً بتحقيق النجاح؟

2019/06/08 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لا يحتاج الملياردير البريطاني "ريتشارد برانسون" لخزانة ملابس كبيرة لانه يرتدي تقريباً نفس البنطال الجينز يومياً كما أنه لا يمتلك سوى عدد قليل

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