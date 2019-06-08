القوات الأمنية تنفذ عملية تطهير واسعة في جزيرة صلاح الدين

2019/06/08 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد.

نفذت القوات الأمنية والحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية تطهير واسعة في جزيرة صلاح الدين.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الامنية شرعت، صباح اليوم، بعملية تطهير واسعة انطلقت من محورين المحور الأول تمثل قيادة الحشد في قاطع صلاح الدين وبمشاركة طيران الجيش”.





وأضاف، ان “قوة مشتركة من سوات واللواء 51 والكتيبة الرابعة لمقاومة الدروع انطلقت من المحور الثاني”.





وتابع البيان، ان “القوات المنفذة للعملية حققت نتائج اولية تمثلت بتدمير العديد من المضافات والعثور على مواد لوجستية وعلاجات طبية”، موضحا ان “الهدف من العملية هو تأمين الجزء الشمالي الشرقي لمدينة تكريت وقضاء بيجي وناحية الصينية”.





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